Beringse recyclagebedrijf Out of Use zamelt oude toestellen in

22 november 2019

In samenwerking met het Beringse recyclagebedrijf Out of Use organiseerde Belfius Bank & Verzekeringen onlangs een grootschalige inzamelactie van oude mobiles, tablets en laptops voor zijn personeel. In totaal werden 346 toestellen opgehaald waaraan na vernietiging van alle gegevens een tweede leven gegeven werd. De actie vond plaats in het kader van de Europese week van de afvalvermindering (16 - 22 november). Naar schatting wordt slechts 1 tot 2% van alle gsm’s gerecycleerd of hergebruikt. En ook heel wat oude of kapotte tablets en laptops blijven ergens in een schuif liggen. Hierdoor blijven tal van waardevolle metalen en componenten ongebruikt terwijl nieuwe grondstoffen ontgonnen moeten worden. In ruil voor de opgehaalde toestellen wordt zondag 6 hectare extra bos aangelegd en werd ook een extra 574m² natuurgebied aangekocht en overgedragen aan Natagora om de biodiversiteit te ondersteunen.