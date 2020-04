Beringse moslims vragen om gebedsoproep van minaretten toe te staan, maar vangen bot bij stadsbestuur: “Ze kunnen toch ook in hun handen klappen” Dirk Selis

20u35 0 Beringen De moslims in de Limburgse mijngemeente Beringen vragen aan het stadsbestuur om de gebedsoproep van de moskee toe te staan in de strijd tegen het Coronavirus. “Net zoals de klokken van de katholieke kerk”, zegt Kenan Ayaz van Interactief Beringen. Maar het stadsbestuur wil daar niet van weten. “Ze kunnen toch evengoed in hun handen klappen om acht uur ‘s avonds, zegt eerste schepen Werner Janssen (N-VA).

“De wereld gaat een strijd aan tegen een pandemie; die zeer besmettelijk is maar ook dodelijk kan zijn”, steekt Kenan Ayaz van Interactief Beringen van wal. “Het virus heeft de mens in het vizier en kent geen ras, leeftijd, religie of status. Gelukkig zijn er onnoemelijk veel voorbeelden van solidariteit, van mensen voor mensen in deze moeilijke tijden. Samen moeten we erdoor. Samen staan we sterk. We weten niet hoe lang het gaat duren, hoeveel leed het ons gaat brengen. Door het ongekend karakter van het virus hebben we nood aan moed en kracht. Wereldwijd luiden klokken en gebedsoproepen. Daarom vragen we aan het stadsbestuur van Beringen om gedurende de periode van de pandemie, de grootste bron van kracht voor de moslimgemeenschap toe te staan; namelijk het versterkt gebedsoproep zonder bijeenkomst naar het voorbeeld van moskeeën in Frankrijk.”

Kaarsje branden

“Momenteel gebeurt de gebedsoproep vijf keer per dag binnen de muren van de gebedsruimte en dat gaan we zo houden”, steekt eerste schepen Werner Janssen (N-VA) van wal. “We hebben daar in het schepencollege een grondig debat over gehouden en collegiaal beslist dat we niet op de vraag van Interactief Beringen ingaan. In het verleden hebben we steeds duidelijk gemaakt dat we niet te vinden zijn voor gebedsoproepen vanop de minaretten en dat gaan we nu ook zo houden. Dat Interactief Beringen en de Beringse moskeeën daar vandaag de Coronacrisis voor gebruiken, om ons toch van mening te doen veranderen, vind ik een spijtige zaak. Ze kunnen toch evengoed een kaarsje branden of net zoals iedereen om 20u.00 buiten gaan klappen om het verzorgend personeel te steuen. Waarom moet daar nu 5 keer per dag van de minaretten opgeroepen worden tot gebed. Trouwens je kan dat toch onmogelijk vergelijken met het feit dat de kerkklok om 20u.00 juist geteld acht keer luidt.”