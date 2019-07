Beringse loverboy (27) dwingt meisjes in prostitutie en riskeert vier jaar cel BVDH

01 juli 2019

12u53 0 Beringen Een Beringenaar (27) veranderde tussen november 2017 en februari 2018 in een ware loverboy. Hij knoopte relaties aan met jonge meisjes en dwong hen vervolgens in de prostitutie. Ook al beweert hij dat dat gebeurde met hun toestemming, het openbaar ministerie vorderde toch een celstraf van vier jaar.

Beklaagde reed met de meisjes in zijn BMW naar klanten en wachtte tot ze klaar waren. Zij kregen dan een deel van de opbrengsten, de rest was voor de man. Zelf verklaarde beklaagde dat hij twee jaar geleden met schulden werd opgezadeld na een veroordeling voor drugsfeiten. Hij vloog toen negen maanden naar de cel en kreeg nog eens negen maanden cel met uitstel. Tot 90.000 euro werd verbeurd verklaard. De meisjes waren volgens hem op de hoogte van de schulden en de prostitutie diende om deze af te lossen.

Vijf slachtoffers

De Beringenaar was kind aan huis bij een vast rendez-voushuis. Eén van de meisjes zou tot 45 keer naar een klant zijn gebracht. De klanten betaalden tussen 300 en 600 euro en kwamen de meisjes onder meer tegen via een gekende escortsites. Het zou in totaal om vijf slachtoffers gaan, waarvan er drie in de prostitutie waren gepusht. “Ik vind niet men achter de verliefdheid van elke achttienjarige een crimineel feit moet zoeken. Ik meen dat cliënt een tweede kans verdient”, aldus de advocaat van beklaagde, die vond dat zes maanden in voorhechtenis wel volstaan als effectieve celstraf. Het vonnis volgt op 17 juli.