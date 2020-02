Beringse leerlingen beleven ‘Schoolsportdagen’ BVDH

17 februari 2020

De leerlingen van het eerste en tweede studiejaar van alle Beringse basisscholen maakten vorige week kennis met diverse sportactiviteiten tijdens de schoolsportdagen. In de sporthallen van Beverlo, Koersel en Paal oefenden de leerlingen aan twaalf standen telkens een bewegingsdomein, zoals balvaardigheid, ritmiek of behendigheid. In groepjes reden ze zo met go-carts, deden ze aan teambuilding en speelden ze een speciale vorm van basketbal. “Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd een actieve levensstijl aannemen”, stelt schepen van sport Tijs Lemmens (VOLUIT). Beweging is hiervoor het sleutelwoord. Daarom willen we de leerlingen spelenderwijs prikkelen met verschillende sporten. Zo ontdekken ze wat ze leuk vinden en waarmee ze verder aan de slag willen.” Op donderdag 20 februari starten de kleutersportdagen met activiteiten aangepast op kleuterniveau.