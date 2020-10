Beringse ‘lady trucker’ Griet Aerts (42) stapte over uit het onderwijs: “Ik vind het leuk om onderweg te zijn” Birger Vandael

06 oktober 2020

16u57 0 Beringen De Beringse Griet Aerts (42) duikt dinsdagavond op in de vijfde aflevering van de VTM 2-reeks ‘Lady Truckers’. Ze wordt in het programma voorgesteld als ‘De Dromer’, omdat ze na een lange periode in het onderwijs uiteindelijk haar kinderdroom realiseerde en vrachtwagenchauffeur werd. “Toen ik vroeger bij mijn ouders in de wagen zat, hield ik al lijstjes bij van de vrachtwagenmerken die we passeerden. Dat verwacht je niet meteen van een jong meisje”, lacht ze.

Ons land telt 57.000 truckchauffeurs, waarvan amper 750 vrouwen. Dat zij niet moeten onderdoen voor hun mannelijke collega’s tonen tien ’lady truckers’ in de gelijknamige realityreeks. Ze vertellen er over hun bijzondere job, het leven onderweg, het respect dat ze krijgen, de vooroordelen waarmee ze geconfronteerd worden en het vrouw-zijn in een mannenwereld.

Nanny

Eén van deze stoere dames is dus Griet, die inmiddels al vier jaar als trucker actief is. “Daarvoor werkte ik lang in het onderwijs. Hoewel ik graag met kinderen werkte en het leuk vond om les te geven, stelde ik mezelf vaak de vraag of ik dit wel voor de rest van mijn leven wou doen. In de bekende wereld van het onderwijs miste ik toch een vleugje avontuur. Daarna heb ik een hele waslijst aan jobs uitgeprobeerd. Van bureauwerk tot een job als nanny, wat heb ik niet gedaan? Ik stond ook een tijdje in een winkel voor buitensport, was vertegenwoordiger en werkte bij het distributiecentrum van Scania in Opglabbeek. Eigenlijk had ik toen al kunnen weten wat mijn toekomst zou brengen.”

Uiteindelijk besloot Griet haar kans te wagen als vrachtwagenchauffeur. Een beslissing waar ze geen spijt van zou krijgen. “Dit was het avontuur waar ik naar op zoek was”, geeft ze toe. “Die fascinatie is er altijd geweest. Ik vond het vroeger al geweldig hoe hoog je als vrachtwagenchauffeur zit en wat een mooi overzicht je hebt. Op het salon voor bedrijfsvoertuigen was ik altijd nieuwsgierig naar de trucks.”

Onverwachte ontmoetingen

Het beroep valt de Beringse dan ook erg mee: “Ik hou ervan om onderweg te zijn en een stukje van de wereld te zien. Wij rijden vooral in de Benelux, Frankrijk en Duitsland en ik geniet van die ritjes. Ook de onverwachte ontmoetingen vormen een leuk deel van onze job. Zo gebeurt het wel eens dat ik een adres aan het zoeken ben en twijfel of ik met mijn truck wel een smal straatje in kan rijden. Dan moet ik mensen aanspreken en zijn ze blij dat ze me kunnen helpen! Onlangs kwam ik ook nog een landbouwer tegen die erg verbaasd was een vrouwelijke trucker te zien, dat was erg grappig!”

Dwarsfluit

Toch zal ze de juffrouw in zichzelf nooit helemaal loslaten. Zo heeft ze steevast haar dwarsfluit mee tijdens haar ritten. “’s Avonds wanneer ik bijna aan mijn nachtrust begin, zet ik me geregeld op een bankje om nog een stukje te spelen. Zo kan ik de werkdag van me af laten glijden. Soms wandeling dan zelfs eventjes door het bos en improviseer ik een deuntje.”

Griet heeft dus haar roeping gevonden en beschouwt haar vrachtwagen als haar tweede huis. “Toch wil ik me niet vastpinnen op mijn loopbaan. Ik laat de toekomst open en zal nu niet verkondigen dat ik dit tot aan mijn pensioen ga doen. Maar ik zit nu op mijn plaats in deze stiel en ben een zeer tevreden vrouw!”

‘Lady Truckers’ is elke dinsdag te zien bij VTM 2 vanaf 21.35 uur.