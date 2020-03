Beringse kunstenaar Tejo Van den Broeck (76) wint ‘bij toeval’ prestigieuze aquarelwedstrijd: “Mijn pensioen is verzekerd” Birger Vandael

02 maart 2020

12u19 0 Beringen Kunstenaar Tejo Van den Broeck (76) uit Beringen heeft in Cagliari (Italië) een prestigieuze wedstrijd rond aquarelkunst gewonnen. Een verrassing, want bijna had Tejo niet eens deelgenomen: “Als ik op alle uitnodigingen moest ingaan, was ik nooit meer thuis. Uiteindelijk liet ik me toch overtuigen met de veronderstelling dat het dicht bij Milaan was. Toen bleek dat ik in Sardinië moest zijn, ging ik zelf niet ter plaatse. Achteraf vernam ik toch te hebben gewonnen.”

Van den Broeck was één van de 350 deelnemers die uit 42 verschillende landen kwamen. Hij bereikte met 74 collega’s de finale en werd als laureaat uitgekozen. Op dat moment kreeg hij vanuit Italië een berichtje met ‘proficiat’. “Ik wist niet goed waarover het ging en plots zag ik online dat iemand mijn werk in de hoogte stak. Toen ook de tekst verscheen met ‘Tejo Van den Broeck 1st place’ had ik het wel begrepen. Dankzij de hoofdprijs, is mijn pensioentje verzekerd.”

De mond gesnoerd

Het werk van Tejo betreft een soort zelfportret waarop de kunstenaar zichzelf afbeeldt met een stuk tape voor zijn mond. “Ik was al enkele keren op mijn vingers getikt voor zaken die ik vertelde. Naar mijn mening gebeurde dat telkens onterecht. Dat kroop in mijn hoofd. Toen ik de uitnodiging kreeg om een nieuw werk tentoon te stellen in een galerij met de naam XPand (deze is gelegen in Paal, red.) kwam voor mij alles samen. Ik gebruikte de plakband als letter X en het werk was klaar!”

Dat Tejo juist met dit werk uiteindelijk een wedstrijd honderden kilometers verderop won, is eigenlijk puur toeval. “Ik koos ervoor om dit werk in te sturen omdat het de afmetingen had, die waren vereist. Normaal werk ik groter, dus dit was puur om praktische redenen.” De rest is dus geschiedenis. Binnenkort geeft Tejo een lezing in het Britse Lilleshal, waar hij als enige Belg het woord krijgt. Ook in eigen regio zal hij zijn werken geregeld showen.

Grote puzzel

Al in 1966 won Tejo zijn eerste wedstrijd in de schilderkunst en doorheen de jaren verkocht hij werken aan de Belgische staat, de provincie Limburg en de Vlaamse gemeenschap. Ook op z'n zeventigste blijft Tejo zeer actief en daar is een reden voor. Steeds maar weer probeert hij met zijn (zelf-)portretten het lichaam verder te doorgronden en elk nieuw werk is een onderdeel van deze grote puzzel.

Tejo lijkt wel met zijn werken mee te groeien in tijd en speelt een wisselspel met zijn geschilderd evenbeeld. “Het de vrije manier van schilderen waarin de verrassing, het contrast en de verwarring zit”, geeft hij aan. “Vegen, kliederend haar, open plekken op papier, spiegeling, licht en schaduw, misleidende verschuivingen... Dat is waarmee ik de liefhebber aan het denken wil zetten”, besluit de voormalige leraar van het Stedelijk Hoger Instituut voor Visuele communicatie en Vormgeving (Genk) en de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim).