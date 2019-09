Beringse drukkerij Moderna neemt concurrent dan toch niet over Birger Vandael

06 september 2019

18u02 1 Beringen Drukkerij Moderna uit Beringen zal het uit Erpe-Mere afkomstige bedrijf Corelio Printing dan toch niet overnemen. Nadat vorige week enthousiast werd aangekondigd dat Corelio bij Moderna ging verder gaan als ‘Rothoma’, volgt nu de ontnuchtering. “De voorwaarden om een geslaagde overname te realiseren, raken niet vervuld”, klinkt het bij het bedrijf.

Ruim 160 werknemers verliezen bij Corelio hun baan. Negentig van hen zouden een doorstart kunnen maken bij Moderna. Het Beringse bedrijf zou zo een concurrent wegwerken en meteen de grootste rotatiedrukkerij van België worden. Dat is dus anders uitgedraaid. “Er zijn meerdere redenen”, stelt men bij Moderna. “Zo haakten te veel sleutelfiguren in de operationele organisatie af, raakten secundaire akkoorden met de banken niet rond en bleken tientallen belangrijke en periodieke opdrachtgevers en titels weg te zijn in de dagen volgend op het faillissement van 23 augustus.”

Businessplan niet haalbaar

“Door deze problemen bleek het businessplan op middellange en lange termijn niet haalbaar en kunnen de engagementen tegenover personeel, klanten, banken en andere relaties niet gewaarborgd worden. Rothoma betreurt deze gang van zaken, vooral voor de werknemers van Corelio Printing, maar anders beslissen was onmogelijk en onverantwoord.”

