Beringse ‘Corona-impact Monitor’ geeft beeld van concrete noden Birger Vandael

11 oktober 2020

11u55 0 Beringen Om een helder beeld te krijgen rond hoe de Beringenaren, ondernemers, jeugd-, cultuur- en sportverenigingen, zorgcentra en scholen het best worden bijgestaan, lanceerde de stad Beringen een bevraging. “ De Corona-Impact Monitor moet ons helpen om ons beleid beter af te stemmen op de concrete noden van de Beringenaar,” steekt schepen van participatiebeleid Jessie De Weyer (N-VA) van wal.

De Corona-Impact Monitor Lokale Besturen werd ontwikkeld door Universiteit Hasselt en De Betrokken Partij en meet de impact van de pandemie op de inwoners en het socio-economisch weefsel in steden en gemeenten. Ook stad Beringen tekent nu in op het project en lanceert de bevraging bij eigen inwoners. “Het is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst op maat van onze stad. Concreet worden er meer dan 100 indicatoren gemeten op 10 relevante lokale beleidsdomeinen, zoals sport, cultuur, politie, kwaliteit van de dienstverlening, toerisme, lokale economie, zorg en gezondheid,” vervolgt De Weyer.

Gebruiksvriendelijk

Het onderzoek loopt van 10 oktober tot 10 november. De bevraging gebeurt online op een zeer gebruiksvriendelijke manier en zonder te veel tijdsbeslag. “De meetresultaten zullen een sterke basis vormen om onze beleidsplannen bij te sturen en af te stemmen op de actuele noden,” besluit de schepen. Surf naar www.beringen.be/coronaonderzoek om de vragenlijst terug te vinden.