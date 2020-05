Beringse chauffeurs van zwaar vervoer krijgen eigen parkeerkaart Birger Vandael

07 mei 2020

14u51 2 Beringen Alle Beringse bestuurders die een voertuig van meer dan 3,5 ton bezitten, kunnen een parkeerkaart in de stad aanvragen. “Al enige tijd werd het parkeerprobleem voor deze voertuigen aangekaart vanuit verschillende hoeken”, stelt schepen van Verkeer Jean Vanhees (CD&V). “Daarom kiezen we er uitdrukkelijk voor om deze parkings voor te behouden voor Beringenaren."

Per voertuig zal één parkeerkaart worden voorzien. Deze kaart wordt gekoppeld aan de nummerplaat van het voertuig. Daarnaast zal elke aanvrager jaarlijks zijn parkeerkaart moeten vernieuwen. “Op deze manier behouden we een goed overzicht op het aantal bestuurders van voertuigen +3,5 T die in het bezit zijn van een parkeerkaart” zegt Vanhees. “Het precieze aantal kunnen we nu moeilijk schatten. Daarom zal de aanvraagperiode ook nuttig zijn." De kleur van de parkeerkaart zal jaarlijks veranderen om fraude te voorkomen.

Aanvraag

De aanvraag voor deze parkeerkaart zal kunnen gebeuren via een online formulier op de website van de stad Beringen. “Het invoeren van de parkeerkaart staat momenteel nog in haar kinderschoenen, we hebben nog een hele weg af te leggen voordat we effectief kunnen starten met het behandelen van de aanvragen en het uitreiken van de kaarten. Meer informatie over de timing volgt”, gaat Vanhees verder.

Signalisatie

De signalisatie aan de voorziene parkeerplaatsen zal worden aangepast. Onder de bestaande signalisatie zal een extra onderbord ‘parkeerkaart’ aangebracht worden. Voertuigen zonder een parkeerkaart die toch gebruik maken van deze parkings zullen beboet worden. Niet-Beringse bestuurders worden doorverwezen naar de parkings langs de autostrades en de bedrijventerreinen waar men tewerkgesteld is.