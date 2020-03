Beringse cannabisdealer 57 maanden naar de cel Birger Vandael

20 maart 2020

12u02 0 Beringen Een 23-jarige Beringenaar is veroordeeld tot een effectieve celstraf van 17 maanden en een boete van 8.800 euro voor het dealen van cannabis en hasj en voor het bezit van een stroomstootwapen en pepperspray.

De man werd een jaar geleden al veroordeeld tot twee jaar cel nadat hij een Afghaan neerstak. Bijgevolg werd zijn probatie-uitstel ingetrokken en krijgt hij een bijkomende celstraf van 40 maanden. De man had naar eigen zeggen geen geld meer na zijn eerste verblijf in de gevangenis en vond de oplossing in het dealen van cannabis. De politie raakte op de hoogte van de feiten en vond bij de huiszoeking het nodige bewijs. De rechtbank heeft een vermogensvoordeel van 20.000 euro verbeurd verklaard.