Beringse burgemeester Thomas Vints (CD&V) richt zich met open brief specifiek tot kinderen: “Bedankt om ervoor te zorgen dat je ouders thuis kunnen werken” Birger Vandael

25 maart 2020

11u16 0 Beringen Burgemeester van Beringen Thomas Vints (CD&V) richt zich met een open brief op Facebook en Instagram specifiek tot kinderen. “Het zijn uitzonderlijke tijden. Als je zelf kleine kinderen in huis hebt, weet je dat het ook voor hen niet altijd makkelijk is om de vele veranderingen in onze stad te begrijpen”, legt hij uit.

In de open brief beschrijft Vints de vele plotse veranderingen in de leefwereld van kinderen: “Jullie juf of meester geeft al een week geen les meer op school. Ik moest de speeltuinen, de bibliotheek en de sporthallen sluiten. Het was als burgemeester niet leuk om te doen, maar het kon niet anders. We willen niet dat er nog meer mensen ziek worden.” Hij toont verder begrip voor hun ongerustheid, vraagt hen zoveel mogelijk thuis te blijven, de huistaken te maken en zich te houden aan de maatregelen.

Tekening voor vriendjes of grootouders

“Ik vond het belangrijk om deze brief te schrijven”, verduidelijkt Vints. “Kinderen kunnen immers helpen om de coronacrisis in te dijken. Door goed hun handen te wassen, bijvoorbeeld. Of een mooi filmpje of leuke tekening te maken voor hun vriendjes of grootouders. Zo hoeven ze elkaar niet te missen.”

De burgemeester leeft mee met de ouders die thuiswerk moeten combineren met hun gezin. “We proberen hen te ondersteunen door leuke tips te verspreiden via onze sociale mediakanalen. De website van de bibliotheek staat boordevol links naar digitaal leesplezier. Ik roep iedereen op om zo veel mogelijk thuis te blijven en de richtlijnen goed op te volgen. Hopelijk kunnen onze kinderen dan weer snel samen buitenspelen.”