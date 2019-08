Beringse bewakingsagente doet gooi naar titel Miss Fashion 2020 BVDH

14 augustus 2019

09u34 0 Beringen De 21-jarige Dimara Hermans uit Koersel is één van de kandidaten voor Miss Fashion 2020. De jonge schoonheid hoopt met de wedstrijd door te breken in de modellenwereld.

Dimara wil met haar deelname laten zien dat het mogelijk is om een meisjesdroom waar te maken. “Eigenlijk deed ik in de eerste plaats mee om meer zelfvertrouwen te krijgen en me beter in mijn vel te voelen. Ik was er zeker van dat de wedstrijd hierbij kan helpen. Volgens mij is iedereen uniek op zijn of haar manier en kan iedereen dus ook stralen.”

In het dagelijkse leven werkt Dimara als bewakingsagente in de luchthaven van Zaventem. Niet meteen een job die je zou koppelen aan een deelneemster van een missverkiezing. “Toch doe ik ook soms wel eens een fotoshoot”, verduidelijkt de Koerselse. “Verder doe ik in mijn vrije tijd aan fitness en lopen. Momenteel train ik met de personal trainer Jeroen Schrooten van Anytime Fitness in Leopoldsburg, zodat ik op zaterdag 31 augustus helemaal klaar ben om te schitteren op het podium.”

Voorbeeld

Stiekem droomt Dimara van een internationale carrière en tientallen opdrachten in de modellenwereld: “Ik wil een voorbeeld zijn voor meisjes die net als mij erg verlegen zijn. Ze moeten inzien dat dat niet nodig is en dat iedereen iets kan bereiken in het leven.”

Wie Dimara wil steunen, kan dat door MF 03 te sms’en naar 6045. Je kan haar ook volgen via Instagram (Dimara Hermans) of YouTube.