Beringse al anderhalf jaar hopeloos op zoek naar Perzische kattin: “Gered van een Iranese steniging” Birger Vandael

28 september 2019

12u42 4 Beringen Maya Es uit Beringen is hopeloos op zoek naar haar Perzische kattin Fanny. Het beestje werd gered bij een steniging in Iran en na een lange procedure kwam ze over naar België. Inmiddels is ze al anderhalf jaar vermist.

Maya is zelf afkomstig uit Iran. “Daar worden mensen en dieren op een andere manier behandeld dan hier”, vertelt ze. “Daarom besloten we om rond 2016 een specifiek asiel te steunen waar men mishandelde dieren opvangt. Een maand later, begin 2017, konden ze een katje redden op het moment dat ze gestenigd werd door een groep sjiitische geestelijken (Ayatollahs), die dieren onrein vinden. De kat hield daaraan verwondingen over aan haar kaak en kon niet goed meer eten.”

Maya betaalde een deel van de operatie aan de kat en kreeg geregeld updates over de toestand van het beestje. “Na enkele weken besloten we haar te adopteren en over te laten komen naar België. De nodige papieren en inentingen werden geregeld. Bij haar aankomst in april 2017 kwam ze aan in België en kreeg ze de naam Fanny. Ze was toen nog erg bang en liet zich niet gemakkelijk aanraken door ons. Ook kattenvoer lustte ze niet, we moesten rijst serveren of vers vlees aanbieden.”

Wekenlang aan raam gewacht

Het ging steeds beter met Fanny, al kon ze maar moeilijk opschieten met Lily en Zuzu, de twee andere katten van Maya, die toen nog in Antwerpen woonde. Na een kort verblijf bij een tante, konden de drie katten steeds beter met elkaar overweg. Op 3 maart 2018 kwam Fanny echter niet meer terug. Wekenlang bleef ik aan een open raam in de woonkamer wachten op haar verschijning. De wijkagent vermoedde echter dat iemand haar had meegenomen.”

Sinds december 2018 woont Maya in Beringen. Nog steeds zoekt ze naar haar kat. “Ze heeft een Belgische en een Perzische chip. Inmiddels heb ik een speciaal verblijf voor katten geïnstalleerd maar de schrik om er eentje te verliezen blijft. Ze heeft een leegte achter gelaten. Hopelijk kan iemand ons hierbij helpen.”