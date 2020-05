Beringse Academies willen ‘De Grootste Corona Raamexpo’ maken Birger Vandael

20u47 0 Beringen In samenwerking met het cultuurcentrum willen de Beringse kunstacademies ( Academie Woord, Muziek en Dans en Academie Beeldende Kunsten) ‘De Grootste Corona Raamexpo’ maken. Ze rekenen daarvoor op minstens 1.000 kunstwerken.

De actie is een vervolg op ‘Kunst Achter Het Raam’. “Op deze manier willen we ons straatbeeld opfleuren met kunst en lokaal creatief talent in de kijker zetten. Daarnaast ondersteunen we hiermee ook de vierde corona-uitdaging van Give A Day om De Grootste Kindertekeningenmuur te maken”, legt schepen van cultuur An Moons (VOLUIT) uit.

Virtuele vernissage

“Ook podiumkunsten krijgen een plaats in deze raamexpo. We dagen onze leerlingen uit om hun dans-, woord- of muziektalent te vertalen in een beeldend kunstwerk”, zegt Bert Minten, directeur Academie Beringen. “Ik denk bijvoorbeeld aan een foto of filmpje van een toonmoment, een print van een compositie, een mooi vormgegeven tekst of gedicht of tekeningen van onze leerlingen Kunstenbad. We organiseren ook een unieke, virtuele vernissage om de raamexpo feestelijk te openen, opgeluisterd door een online toonmoment van onze leerlingen.”

Deelnemers kunnen hun werk delen op sociale media met de hashtags #kunstachtermijnraam en #instaberingen of doorsturen naar cultuur@beringen.be. “Uit de virtuele raamexpo selecteren we trouwens 100 kunstwerken die we later exposeren in een ‘fysieke tentoonstelling’”, geeft Moons nog mee.

De Grootste Corona Raamexpo loopt nog tot en met zondag 19 juli.