Berings rusthuis schrapt bezoek (zelfs aan het raam) wegens stijgend aantal besmettingen in gemeente Birger Vandael

19 juli 2020

12u20 8 Beringen Na Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren is er nu ook in Beringen sprake van verhoogde waakzaamheid nadat het aantal nieuwe coronabesmettingen gestegen is. Bij woonzorgcentrum Prinsenhof uit Koersel nemen ze geen enkel risico en worden de deuren opnieuw gesloten. "Ook raambezoekjes zijn verboden", klinkt het in een officieel statement.

In de week van 8 tot 14 juli werden in Beringen 24 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners geteld. “Daarom hebben we besloten om vanaf zondag voor alle bezoekers de deuren te sluiten”, stelt men bij Prinsenhof. “Ook buitenbezoekjes zijn verboden. We hebben momenteel geen besmettingen in huis. We nemen deze beslissing om de veiligheid van onze bewoners en het personeel te garanderen. Maandag zullen we opnieuw de situatie evalueren.”