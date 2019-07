Beringenaren met huisvuil richting recyclagepark BVDH

15 juli 2019

Van 2 juli tot 28 september kunnen Beringenaren met hun huisvuil uitzonderlijk ook terecht op hun recyclagepark. Na het geslaagde pilootproject in Heusden-Zolder in 2018 wordt dit nu uitgerold over heel Limburg. Huisvuil stockeren bij warme temperaturen is een oud zeer dat elk jaar opnieuw opduikt. Vooral appartementsbewoners die genoodzaakt zijn hun vuilniszakken op het terras of in hun kelder te plaatsen, hebben er last van. Ook voor mensen die op vakantie vertrekken, is het soms moeilijk om hun huisvuil te stockeren of de buren te vragen om dit tijdig en correct aan de straat te zetten. “In het verleden werd daarom al meermaals de vraag gesteld om tijdens de zomermaanden een wekelijkse ophaling te organiseren. Dit is echter praktisch en economisch niet haalbaar, waardoor er een alternatief werd gezocht. Dit werd gevonden in het openstellen van de recyclageparken voor het huishoudelijke afval tijdens de zomermaanden,” zegt Tijs Lemmens (VOLUIT), schepen van Milieu.