Beringenaar steekt woning in brand en krijgt werkstraf BVDH

08 juli 2019

10u31 0

De rechtbank van Hasselt heeft een 53-jarige Beringenaar veroordeeld tot een werkstraf voor brandstichting in zijn eigen woning. Op 14 november 2016 werd de brand opgemerkt rond twee uur ’s nachts in de Vitsenbosstraat in Koersel. Beklaagde vertelde dat hij in slaap was gevallen in de zetel en werd gewekt door een rookmelder, maar onderzoek wees uit dat het om brandstichting ging. Vervolgens verwees beklaagde naar een inbraak en wees hij naar zijn vrouw met wie hij een vechtscheiding beleefde. Omdat er geen braaksporen werden gevonden, wordt de man zelf als brandstichter beschouwd. De schadevergoeding wordt later bepaald.