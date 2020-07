Beringenaar schrijft met ‘Zwarte Tranen’ debuutroman: “Al aan vervolg bezig” Marco Mariotti

15 juli 2020

18u51 6 Beringen Benjamin Kumbruck heeft zopas zijn debuutroman gelanceerd. Zwarte Tranen is een thriller die zich afspeelt in de jaren 80. “Het vervolg is voorzien voor eind 2021", vertelt hij.

Zwarte tranen is een thriller die zich afspeelt zich ergens begin jaren tachtig. De hoofdpersonages Valentina en Claire zijn jonge vrouwen die in de fleur van hun leven zitten. Tot ze in handen vallen van Jacques, de vader van Valentina’s vriend Robert.

Jacques blijkt een volbloed psychopaat en de Dominus van het geheime genootschap Oculi Sextus. Hij sleurt Valentina, Claire en nog enkele andere personages mee in deze helse en duistere onderwereld.

“Zwarte Tranen is nu online te koop via www.vonkumbruck.com en ligt vanaf eind volgende week ook in 2.500 boekhandels, in België en Nederland. Een vervolg op Zwarte tranen is voorzien einde 2021, maar eerst volgt Moord op Sardinië nog.”

Bekijk hier de trailer van het boek: