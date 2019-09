Beringenaar Hans Put (53) schrijft boek over dertig jaar mijnsluiting: “Als kind was ik al gefascineerd door de imposante gebouwen” Birger Vandael

04 september 2019

16u28 5 Beringen De Beringse schrijver en fotograaf Hans Put (53) brengt een boek uit over dertig jaar mijnsluiting in Beringen. Met dertig korte verhalen en verschillende archieffoto’s biedt het boek een volledige terugblik op de mijnsluiting en het uiteindelijk ontstaan van be-MINE. “Ik ontdekte begin dit jaar een mapje foto’s van de oude mijnsite en zo is de zoektocht in de archieven in gang gezet”, glimlacht Hans.

Dit weekend staat de stad Beringen met verschillende activiteiten, waaronder een spectaculaire licht- en lasershow zaterdagavond, stil bij de mijnsluiting dertig jaar geleden. Hans Put groeide op in de schaduw van de mijn. “Als kind was ik gefascineerd door de imposante gebouwen en als tiener ging ik stiekem gluren achter het muurtje in de buurt van hotel Modern. Daar zag ik hoe de rijkswacht en de oproerpolitie de mijnwerkers in bedwang wilden houden tijdens de roemruchte stakingen. De Limburgse mijnen gingen toch dicht en als fotograaf vind ik nu al dertig jaar inspiratie op de oude site.”

In het werk van Hans vind je onder meer twee keer dertig foto’s die de afgelopen jaren werden gebruikt op fototentoonstellingen. Ook in oktober dit jaar zal Hans in ophaalgebouw 4 op be-MINE zijn werken presenteren op een gedeelde expo. Als iemand het verhaal over de mijnsluiting kan vertellen, is hij het wel. In 2001 werkte de Beringenaar al mee aan de TV Limburg-reeks ‘100 jaar steenkool’ en vier jaar geleden werkte hij samen met Stijn Coninx aan de app ‘Mijnverhaal’ in opdracht van Toerisme Limburg.

Levendige geschiedenis

Schepen van Cultuur An Moons (VOLUIT) en burgemeester Thomas Vints (CD&V) vinden het fijn dat de lokale geschiedenis levendig wordt gehouden. “Dankzij de enorme inzet van de Vrienden van het Mijnstreekmuseum kunnen bezoekers al sinds 1986 in het Mijnmuseum kennismaken met het leven in en rond de mijnen.”

De komst van het belevingscentrum be-MINE PIT zal bezoekers nog verder onderdompelen in ons mijnverleden. “Als stadsbestuur maken we ook werk van een masterplan Beringen Mijn, om zo de erfgoedparels in de mijnomgeving sterker met elkaar te verbinden, een eigentijdse invulling te geven en meer zichtbaar te maken voor een breed publiek. We willen niet enkel investeren in stenen, maar ook in de mensen die er wonen.”

Verbondenheid en kameraadschap

Met de herdenking dit weekend hoopt het stadsbestuur een gevoel van verbondenheid en kameraadschap op te roepen. “We vroegen aan mensen uit onze culturele sector om samen te werken om de mijngeschiedenis tot leven te brengen. Het werk van Hans is daar een mooi voorbeeld van.”

Het boek van Hans Put wordt zaterdag van 15 tot 18 uur voorgesteld in CC Casino Beringen tijdens de expo ‘Commerce op de Cité’ van Citévolk Spreekt. Er volgen verschillende signeersessies. Het boek zal ook verkrijgbaar zijn via de schrijver zelf, die je kan contacteren via www.hansput.be.