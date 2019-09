Beringenaar (53) probeert in te rijden op partner BVDH

25 september 2019

Op 5 september eerder deze maand sloegen de stoppen door bij een vijftiger uit Beringen. Na een banale discussie met zijn partner deelde hij eerst slagen uit met de vlakke hand en de vuist. Vervolgens trok hij de vrouw aan de haren en toen ze op de grond belandde, blokkeerde hij haar armen en bleef hij agressief gedrag vertonen. Ten slotte reed hij met zijn Citroën Berlingo op de vrouw af. Zij moest over een hek klimmen om te ontsnappen. Het slachtoffer werd geraakt aan schouder en hoofd, kon twee dagen niet gaan werken en vraagt een schadevergoeding van 1.000 euro. Twee getuigen bevestigen de feiten. Via zijn Turkse tolk vertelde de man dat dit allemaal niet de bedoeling was. Hij riskeert een celstraf van acht maanden met probatievoorwaarden of een werkstraf van 150 uur. Zijn verdediging vraagt om de schadevergoeding te herleiden. “Er is geen enkele reden om een vrouw te slaan", onderstreepte de rechter duidelijk. Vonnis op 23 oktober.