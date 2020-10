Beringenaar (50) krijgt vijf jaar cel voor verkrachting van meisje met verstandelijke beperking Birger Vandael

07 oktober 2020

Een 50-jarige Beringenaar is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar voor de aanranding van een minderjarige vrouw met een verstandelijke beperking. De feiten speelden zich af in Lummen tussen 8 juni 2018 en 14 juli 2018. Het slachtoffer had verklaard dat ze verliefd was op beklaagde, maar de rechtbank oordeelt dat het totaal verkeerd was om seksuele daden bij haar te stellen. “Bovendien verklaart het slachtoffer ook dat ze op bepaalde ogenblikken gedwongen werd door beklaagde.” De man had reeds een gevangenisstraf van drie jaar met uitstel gekregen voor zedenfeiten. Hij krijgt nu nog een uitstel voor de helft van de celstraf. Bij het slachtoffer heeft hij een contactverbod en hij moet zich ook laten begeleiden voor zijn financiële problemen. Daarnaast wordt hij ook voor vijf jaar ontzet uit de rechten. Aan het slachtoffer en haar omgeving moet hij een schadevergoeding van 6.250 euro betalen.