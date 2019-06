Beringenaar (49) bedreigt ex-vrouw met machete BVDH

05 juni 2019

Een Italiaan uit Beringen (49) moet aan zijn ex-vrouw een schadevergoeding van 7.225,77 euro betalen nadat hij haar veelvoudig lastigviel. Hij werd bij verstek ook veroordeeld tot een celstraf van één jaar. Op 3 januari 2017 verwondde hij het slachtoffer uit Genk, met wie hij in het verleden een tijdje een relatie had. Met een machete in zijn hand verklaarde hij dat hij de vrouw zou vermoorden. Uiteindelijk gooide hij een gsm naar slachtoffer. Enkele weken later stuurde hij haar een sms’je waarin hij aankondigde de moeder van het slachtoffer een bezoekje te zullen brengen. Gedurende die periode viel beklaagde wel vaker het slachtoffer lastig met dergelijke berichten.