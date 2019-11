Beringenaar (40) bedreigt, verwondt en bestookt ex-partner BVDH

26 november 2019

11u50 0 Beringen Een 40-jarige man uit Beringen krijgt een celstraf van één jaar met volledig uitstel en een boete van 480 euro nadat hij zijn 40-jarige ex uit Beringen maandenlang bleef lastigvallen.

De feiten speelden zich af tussen 11 november 2017 en 9 mei 2018. De man bedreigde zijn ex en bracht ook opzettelijk slagen en verwondingen toe. Zo wachtte hij haar op de parking van de tennisclub op en viel haar daar aan. Daarnaast gedroeg hij zich op 18 april 2018 zeer ongepast in het verkeer. Hij reed de vrouw klem en verhinderde haar om haar normale weg voort te vervolgen. Ten slotte bestookte hij het slachtoffer ook met ontelbare telefonische oproepen en berichten.

Het koppel heeft samen twee kinderen. De man moet aan de moeder een provisionele schadevergoeding betalen van 2.797,53 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 1.080 euro. Hij heeft ook een contactverbod met zijn ex dat hij dient te respecteren. Daarnaast moet hij zich strikt houden aan een aantal probatievoorwaarden zoals het volgen van een cursus ‘slachtoffer in beeld' of ‘omgaan met agressie’.