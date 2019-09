Beringenaar (36) slaat vriendin als hij hoort dat hij vader wordt: 18 maanden cel geëist Birger Vandael

18 september 2019

11u18 0 Beringen Een 36-jarige man uit Beverlo (Beringen) reageerde niet bepaald enthousiast toen hij hoorde dat hij vader zou worden. Hij werd zelfs agressief ten aanzien van de moeder. Eerder bedreigde hij een vrouw ook al eens met een hamer. Voor de slagen en verwondingen riskeert de man een celstraf van achttien maanden.

De beklaagde stond woensdagmiddag in de rechtbank van Hasselt terecht voor agressie ten aanzien van twee vrouwen in de loop van 2016 en 2017. “Hij was een hevig baasje en er werd geregeld klacht ingediend bij de politie”, vertelt advocaat Patrick Witters namens één van de slachtoffers. “De politie is een aantal keer moeten langsgaan.”

Huisverbod

Volgens de procureur was de man erg afhankelijk van cannabis en had hij een agressieprobleem. De man bekende destijds de feiten en liet zich een tijdje opnemen in een ziekenhuis. Er werd hem ook een huisverbod opgelegd, maar dat werkte niet heel overtuigend. “We moeten de mensen een kans geven, maar als er in een jaar tijd weinig veranderd, moeten we verdere stappen ondernemen.”

De man zat een tijdje in voorhechtenis, de procureur kan er nu wel mee leven dat hij de rest van zijn celstraf onder voorwaarden zou uitzitten. Ook advocate Hannelore Meukens vroeg een straf met uitstel. De man is vandaag nog steeds samen met de vrouw die hem destijds het heugelijke nieuws vertelde. Het vonnis volgt op 16 oktober.