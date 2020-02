Beringenaar (33) vliegt uit nadat zoontje op school vermaning krijgt BVDH

12 februari 2020

11u16 0

Een 33-jarige man uit Beringen kijkt tegen een gevangenisstraf van 18 maanden aan voor een resem tenlasteleggingen in het kader van agressie. Deze hangen samen met zijn problematisch drugsgebruik. De man was in februari 2019 razend nadat zijn zoontje op school een vermaning had gekregen op school en sloeg zijn vrouw in het aangezicht. In april bedreigde hij diezelfde vrouw met een schaar. Hij kreeg een tijdelijk huisverbod opgelegd, maar bleef betrokken raken bij incidenten. In september 2019 liep het bijvoorbeeld opnieuw mis toen hij bij de ouders van de vrouw opdook, een steen tegen het raam gooide en zo naar binnen glipte. Hij sloeg en stampte het slachtoffer en vernielde ook de voorruit van een wagen. Indien de man akkoord gaat met een residentiële opname, krijgt hij mogelijk uitstel van de gevangenisstraf. Vonnis op 11 maart.

Meer over Beringen