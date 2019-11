Beringenaar (32) bindt vriendin vast in loods en gooit met brievenbus naar wagen van ex: vier jaar cel Birger Vandael

19 november 2019

12u47 0 Beringen Een 32-jarige Beringenaar krijgt een celstraf van vier jaar omdat hij een betonnen brievenbus naar de auto van zijn ex gooide, haar bont en blauw sloeg en zijn nieuwe vriendin terloops in een loods vastbond. De feiten zouden volgens de procureur zo uit een film kunnen komen.

In de periode tussen november 2015 en september 2016 liep het helemaal mis met de dertiger uit Beringen. De man had toen een zeer moeizame relatie met een vrouw uit Hoogstraten (31) en hun zware drugsverslaving zorgde ervoor dat ze niet alleen hun eigen levens, maar ook dat van de Balense ex van de man kapot maakten. Deze feiten speelden zich af in Ham en Tessenderlo.

Het probleem bij het koppel begon doorgaans bij een banale ruzie over familiale zaken. Al snel escaleerde dat en liet de man zich verleiden tot een dreigement zoals “iedereen te zullen doodschieten”.

Leegstaande loods

Wat hem precies bezielde, is onduidelijk, maar in die periode reed de Beringenaar zelfs een keer met gele tape en een oranje touw richting een leegstaande loods. Daar bond hij zijn partner vast met de boodschap dat er wel eens af en toe iemand zou langskomen. Het slachtoffer liep de nodige verwondingen op en kon zich bevrijden. “Dit is ernstige fysische en psychologie terreur”, zei de procureur.

In de loop van 2016 liep het verder uit de hand en sneuvelden glazen van voordeuren en ramen. De man gooide een betonnen brievenbus richting de wagen van zijn ex en bekraste de volledige wagen. In september werd diezelfde ex bont en blauw geslagen. Eerst durfde ze geen verklaring afleggen, uiteindelijk bleek dat ze door de man werd afgeranseld terwijl diens partner haar haren moest afknippen en snijwonden moest aanbrengen. Bij de feiten van geweld werden ook een kachelpook en keukenmes gebruikt, deze worden verbeurdverklaard.

“Alle remmen verloren”

“Deze twee mensen zijn alle remmen verloren en dan moesten ze het zelf ontgelden, of deelde zelfs een ex-vriendin in de klappen. Het gevolg van alcohol-, drugs- en agressieproblemen”, vertelde de procureur. De dertiger uit Beringen krijgt naast zijn celstraf van vier jaar ook een boete van 1.200 euro. De vrouw uit Hoogstraten krijgt de opschorting van de uitspraak gedurende drie jaar mits naleving van probatievoorwaarden. Samen moeten ze 18.837,98 euro betalen aan het slachtoffer, zijnde de ex van de man.

Het koppel is vandaag niet langer samen. De Beringenaar trok naar Spanje en gaf verstek voor de behandeling van de zaak. De Kempische vrouw zorgt voor de kinderen. Zij krijgt van de Beringenaar ook nog eens 1.480 euro.