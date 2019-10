Beringenaar (31) vernedert en slaat partner voor banale zaken BVDH

09 oktober 2019

13u13 0

De rechtbank vorderde een celstraf van achttien maanden voor een jaloerse Beringenaar (31) die zijn partner voor de meest banale zaken verwondde. Dat deed hij in december 2016 omdat haar schoenen voor het huwelijk van zijn zus hem niet aanstonden. Een discussie over een verjaardagsgeschenk voor zijn ouders mondde uit in een slag met de PlayStation. Begin september 2017 sloegen de stoppen helemaal door toen de vrouw een kleed vroeg aan haar moeder om te dragen bij het offerfeest. De vrouw moest voor deze ‘vernedering’ van de man naakt over de grond kruipen en kreeg enkele bedreigingen naar haar hoofd geslingerd. De man daagde niet op voor de rechter en werd eerder al voor gelijkaardige feiten veroordeeld. Het vonnis volgt op 6 november.