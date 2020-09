Beringenaar (29) dwingt ex om haar gsm af te geven vooraleer ze appartement mag verlaten: 1 jaar cel Birger Vandael

09 september 2020

10u23 1 Beringen De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een 29-jarige Beringenaar veroordeeld tot een celstraf van één jaar en een geldboete van 800 euro nadat hij op 28 februari 2017 zijn ex-partner dwong haar gsm af te geven vooraleer ze zijn appartement mocht verlaten.

Die bewuste nacht werden de verbalisanten opgeroepen om zich te begeven naar het appartement van de beklaagde. Daar verklaarden de slachtoffers dat de gsm van de vrouw was afgepakt. Later vertelde die vrouw dat ze tot voor een jaar een knipperlichtrelatie had met de beklaagde en dat ze samen twee kinderen hadden. Na de breuk was ze zwanger geraakt van een andere man. Tijdens een avondje met de beklaagde was ze onwel geworden, waarna de man woest werd en haar pas liet gaan na het afgeven van haar gsm. Ze verwees naar het drugsprobleem van de beklaagde.

De rechtbank oordeelt in het vonnis dat de feiten getuigen van een agressieve ingesteldheid van de man en zijn gebrek aan normbesef. Een werkstraf werd dan ook afgewezen.