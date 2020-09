Beringenaar (26) slaat partner tijdens ‘dronken nachtje’ Birger Vandael

22 september 2020

10u34 0

Een 26-jarige man uit Beringen kijkt aan tegen een werkstraf van 60 uren. Hij wordt ervan beschuldigd tijdens een dronken nachtje in 2018 slagen en verwondingen te hebben aangebracht bij zijn toenmalige partner. Die vertoonde later blauwe plekken op de bovenarm en aan de schouder en was een tijdje werkongeschikt. De man betwist de feiten, maar volgens de procureur is het strafdossier voldoende duidelijk. Ze verwees daarbij naar het buurtonderzoek en de verklaring van de werkgever. Naast de werkstraf werd ook een geldboete van 400 euro gevorderd. Advocaat Luk Delbrouck vroeg namens het slachtoffer ook een schadevergoeding van 4.500 euro. Op 20 oktober wordt het vonnis uitgesproken.