Beringen zwaait schooljaar uit met unieke schoolradio-uitzending Birger Vandael

24 juni 2020

10u52 0 Beringen Het einde van een woelig schooljaar is in zicht. Wat normaal een feestelijk moment is voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders, is dit jaar een gebeuren waarbij fysiek contact zoveel mogelijk gemeden moet worden. Om de zomervakantie toch enigszins feestelijk in te leiden, brengt stad Beringen een unieke schoolradio-uitzending.

De stad werkt voor het concept samen met Radio Benelux en Internetgazet Beringen. “Met Radio Corona geven we, samen met de leerlingen en scholen, het startschot voor een onvergetelijke zomer in Beringen”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Via de radio leggen we een verbinding tussen klassen en contactbubbels, tussen leerlingen thuis en op school en tussen ouders, grootouders en de school om het schooljaar samen feestelijk af te sluiten.”

Hiervan meegenieten? Stem je (internet)radio, thuis of op school, vrijdag tussen 9.15 uur en 15.15 uur dan zeker af op Radio Benelux op radiobenelux.be of 107.5 FM.