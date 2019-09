Beringen zoekt mensen voor eerste klimaattafel BVDH

17 september 2019

09u52

Eind 2017 tekende de stad Beringen het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Hiermee heeft de stad zich geëngageerd om tegen 2030 haar CO2-uitstoot te reduceren met 40% en zich aan te passen aan de klimaatverandering. “Om deze doelstelling te realiseren zijn we actueel bezig met de opmaak van een klimaatactieplan 2030. Dit kunnen we echter niet alleen, het klimaat is immers ook van iedereen, Beringen roept bijgevolg al haar burgers, bedrijven, scholen, verenigingen en organisaties op om haar of zijn steentje bij te dragen”, legt schepen van milieu Tijs Lemmens (VOLUIT) uit. Op 21 oktober vanaf 19 uur is er de eerste klimaattafel in het cafetaria van het Spectrumcollega. Inschrijven hiervoor kan via de milieudienst (milieu@beringen.be). Vermeld je naam, e-mailadres, telefoonnummer en twee voorkeurthema’s waarover je wil meepraten.