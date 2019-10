Beringen zoekt genomineerden voor Cultuurprijs BVDH

21 oktober 2019

De stad Beringen is op zoek naar genomineerden voor de Cultuurprijs. Verenigingen of vrijwilligers die zich op sociaal – cultureel vlak verdienstelijk hebben gemaakt komen in aanmerking. De uitreiking van het eremetaal (en de bijhorende 500 euro) vindt plaats op 11 december in OC De Buiting. De uitreiking is een feestelijk evenement waarbij cultuur in al haar facetten in de kijker wordt gezet door de stedelijke cultuurraad. “Cultuur leeft en in Beringen heel zeker met zoveel vrijwilligers en verenigingen die actief zijn”, stelt schepen voor Cultuur An Moons (VOLUIT). Tot 27 oktober is het mogelijk een vrijwilliger of een vereniging met een bijzonder waardevolle culturele inbreng voor te dragen. Dit kan aan de hand van een kandidaatsformulier. Dit formulier en het reglement is verkrijgbaar bij de cultuurdienst via cultuur@beringen.be of T 011 45 03 18.