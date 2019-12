Beringen zet mooimakers in de bloemetjes BVDH

10 december 2019

16u07 0

Het stadsbestuur van Beringen zette het afgelopen weekend de mooimakers in de bloemetjes. Mooimakers ruimen vrijwillig zwerfvuil op om straten en bermen proper te houden. “De mooimakers hebben heel wat aandachtspunten meegegeven waar we als stad mee aan de slag kunnen”, zegt schepen van Milieu Tijs Lemmens (VOLUIT). “Wij zijn hen heel dankbaar en hebben veel respect voor alle tijd en moeite die ze hierin steken.”

Dat het nog steeds nodig is, betreurt hij: “Te veel mensen tonen geen respect voor het leefmilieu en gooien zomaar afval op de grond. We leven toch allemaal liever in een propere buurt. Laat ons hier samen met alle Beringenaren voor ijveren.”