Beringen zet kippen in om luchtkwaliteit te meten

06 september 2019

10u41 0 Beringen Om een volledig beeld te krijgen van de immissies op het Beringse grondgebied, zal de stad kippen inzetten. Verspreid over Beringen zullen acht kippenrennen worden geselecteerd. Per locatie zullen zes tot tien eieren afkomstig van meerdere kippen als staal worden genomen.

De verhalen over de problematische luchtkwaliteit in Beringen gaan al enkele jaren de ronde. In 2015 vroeg de stad aan VITO om een onderzoek naar de luchtkwaliteit en de belangrijkste vervuilende stoffen uit te voeren. Uit een meetcampagne bleek dat de algemene luchtkwaliteit voldoet in Beringen en dat het grootste deel van de verontreiniging boven Beringen niet ontstaat in Beringen en omgeving.

Opvolging

Toch bleven instanties als Leefbaar Tervant hun bezorgdheid uiten. “Het opvolgen van de leefomgeving is een belangrijke taak voor het bestuur”, bevestigt schepen van Milieu Tijs Lemmens (VOLUIT). “Daarom wenst de stad een beeld te krijgen van de immissies op het Beringse grondgebied.” De stad nam hiervoor contact op met Toxicowatch Foundation.

Toxicowatch bedacht het experiment met de kippen. Zij dienen een groot deel van de tijd buiten vrij te kunnen scharrelen in en op de grond (6-8 uur). Deze kippen komen dan in nauw contact met schadelijke stoffen die neerslaan op het Beringse grondgebied, waardoor deze ook terug te vinden zijn in de eieren die zij leggen.

Dioxine-achtige stoffen

Deze werkwijze geeft een goede indicatie welke dioxine-achtige stoffen er neerkomen op het grondgebied van Beringen en door opname in ons lichaam terecht kunnen komen. Met deze methode kan er echter niet specifiek vastgesteld worden wat aan de oorzaak ligt van een hoog resultaat. Indien dit blijkt, zal verder onderzoek dit aan het licht moeten brengen.

Het stadsbestuur van Beringen roept geïnteresseerde inwoners die hun kippenren kandidaat wensen te stellen als staalnamepunt op zich te melden bij de stad Beringen via milieu@beringen.be.

