Beringen zet camera’s in om sluikstorters te ontmaskeren BVDH

18 juli 2019

16u09 3 Beringen Zwerfvuil en sluikstort in het straatbeeld vormen een gekend overlastfenomeen, ook in Beringen. Daarom kiest de stad ervoor om camera’s in te zetten in de strijd tegen sluikstorters.

Na een melding van sluikstorten zorgen de stadsdiensten ervoor dat er snel wordt opgeruimd. “Dit vergt echter een continue inzet van personeel en middelen, waaraan natuurlijk ook een prijskaartje voor de stad hangt”, stelt schepen van Milieu Tijs Lemmens (VOLUIT). Wanneer men bij dergelijke feiten de overtreders kan identificeren, wordt hen bovendien een straf zoals een GAS-boete opgelegd.

Verhoogde aandacht

Beringen wil echter meer aandacht voor deze problematiek. “Onze bestuursploeg wil sluikstorten en slingervuil aanpakken door in te zetten op handhaving via GAS-boetes, maar ook door verhoogd toezicht door gemeenschapswachten en camera’s”, benadrukt burgemeester Thomas Vints (CD&V). In samenspraak met de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo is daarom beslist om de beschikbare verplaatsbare camera’s verhoogd en gericht in te zetten op ‘hotspots’ gekend voor sluikstorten en zwerfvuil.

Volgens Vints wil Beringen in de toekomst verder investeren in het cameranetwerk. Zowel in de vorm van vaste bewakingscamera’s op enkele sites als in de vorm van bijkomende tijdelijke camera’s op hotspots.