Beringen wil met nieuwe opleiding groeiend tekort aan kinderopvangbegeleiders aanpakken Birger Vandael

12 februari 2020

17u42 1 Beringen Het stadsbestuur van Beringen zet mee zijn schouders onder de komst van een nieuwe opleiding tot begeleider in de kinderopvang. Het groeiende personeelstekort in de sector moet op die manier aangepakt worden. De noden in de sector zijn hoog en de functie staat sinds kort zelfs op de lijst met knelpuntberoepen. “We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kinderbegeleiders”, weet burgemeester Thomas Vints (CD&V).

De VDAB ontving vorig jaar maar liefst 3.159 vacatures, een derde meer dan in 2018. “De zoektocht naar kandidaten met het juiste diploma of competenties verloopt moeizaam”, bevestigt Vints. “We garanderen de ouders dat hun kind bij ons in goede handen is, daarop kunnen we geen toegevingen doen. Daarom werven we ook alleen kandidaten met de juiste kwalificaties aan.”

Theorie en stage

Daarom start CVO Lino met de opleiding waarbij cursisten theoretische lessen en een stage volgen. “De cursisten doen veel praktische kennis op, dan gaat het bijvoorbeeld over luiers verversen en de kinderen eten geven”, zegt directeur Antonio Pascale. “We besteden daarnaast ruim aandacht aan de begeleiding van de kinderen op sociaal-emotioneel en cognitief vlak. Ook communicatieve vaardigheden maken deel uit van het lessenpakket. De nadruk ligt op de uitbouw van een goede relatie met de ouders.”

Met de opleiding wil men kwetsbare groepen meer kansen geven op de arbeidsmarkt. De stad Beringen stelt de leslokalen van campus Regina Mundi twee dagen per week ter beschikking. “We creëren de komende jaren 100 extra plaatsen in de kinderopvang. Ik ben ervan overtuigd dat de cursisten die vandaag starten, na het behalen van hun diploma heel snel aan de slag kunnen gaan”, besluit Vints.