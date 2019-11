Beringen voorziet gratis feestbussen tijdens oudejaarsnacht BVDH

26 november 2019

13u03 1 Beringen Naar goede gewoonte kunnen Beringse feestvierders beroep doen op feestbussen tijdens oudejaarsnacht. De inwoners van de stad kunnen gratis op de bus springen om van en naar Hasselt, Heusden-Zolder, Tessenderlo en Leopoldsburg te reizen. Het stadsbestuur werkt daarvoor samen met de provincie Limburg en De Lijn. Vorig jaar maakten in heel Limburg ongeveer 4.800 reizigers gebruik van de feestbus.

Beringen werkt al enkele jaren samen met vervoersmaatschappij De Lijn om in te zetten op veilig verkeer tijdens oudejaar. Daarnaast engageert de provincie Limburg zich om een belangrijk deel van de kostprijs van die oudejaarsbussen als derde-betaler voor haar rekening te nemen. “Op deze manier willen we het belang van veilig en duurzaam vervoer voor onze jongeren beklemtonen”, zegt schepen van Jeugd Jessie De Weyer (N-VA).

Wie in Beringen woont en gratis gebruik wil maken van de feestbus, moet wel vooraf per sms een ticket reserveren. Inwoners kunnen dat aanvragen via de website van De Lijn. “Door het inleggen van oudejaarsnachtbussen zullen er ook in Beringen heel wat feestvierders zijn die zorgeloos kunnen genieten van deze feestelijke nacht. Tegelijk sensibiliseren we jong en oud om geen risico’s te nemen in het verkeer”, besluit De Weyer.