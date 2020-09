Beringen voorziet 87 desktops voor kwetsbare inwoners Birger Vandael

15 september 2020

13u06 0 Beringen Stad Beringen zet 87 van haar eigen desktops in om haar inwoners te voorzien van digitale infrastructuur. De Covid-19-crisis toonde namelijk dat heel wat kinderen, jongeren en volwassenen geen pc of laptop ter beschikking hebben. De stad werkt hiervoor samen met de Beringse firma Out of Use. Zij zullen het materiaal opknappen en voorzien van een volledige uitrusting.

De stad wilde al langer met het initiatief voor de dag komen en de coronacrisis heeft dat in een stroomversnelling gebracht. De stad wil zo haar inwoners voorzien in wat meer en meer als een menselijke basisbehoefte wordt beschouwd. “Zonder digitale infrastructuur is het moeilijk om deel te nemen aan de maatschappij”, merkt burgemeester Thomas Vints (CD&V) op, die armoedebestrijding tot speerpunt van zijn beleid maakt.

Tweede leven

“Op dit moment is stad Beringen aan het overschakelen naar het gebruik van mobiele toestellen. Hierdoor beschikken we over een aantal oude desktops die niet meer gebruikt worden. Het is dan ook een mooi idee om deze toestellen een tweede leven te geven”, vertelt schepen van ICT Tijs Lemmens (VOLUIT).

De administratie zal bekijken hoe de verdeling verloop. In totaal strekt de stad 10.000 euro uit voor het initiatief.