Beringen voert actie tegen pesten

18 februari 2020

Woensdagmiddag 19 februari kunnen alle kinderen en jongeren uit Beringen die een statement willen maken tegen pesten om 14 uur verzamelen aan het skatepark. “Daar zullen ze samen met de leden van de kindergemeenteraad met stoepkrijt stippen plaatsen en zo een sterk signaal uitsturen”, vertelt schepen van Jeugd Jessie De Weyer (N-VA). De kinderschepenen en hun volwassen evenknieën maakten ook enkele leuke filmpjes in de strijd tegen pesten. “De symbolische acties hebben een groot belang, zo tonen we aan de buitenwereld heel tastbaar dat we opkomen voor het welbevinden van onze kinderen en jongeren”, besluit De Weyer.