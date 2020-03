Beringen verzamelt afhaalzaken en handelaars die aan huis leveren op website Birger Vandael

25 maart 2020

14u31 0 Beringen Stad Beringen lanceert de webpagina Stad Beringen lanceert de webpagina www.beringen.be/handelszaken . Daarop vind je een overzicht van de Beringse handelaars die aan huis leveren en de afhaalzaken.

“Dit helpt zowel de inwoners als onze Beringse handelaars. We moeten hier samen door!”, laat schepen van Ondernemen en Lokale economie Werner Janssen (N-VA) weten. “Lokale handel heeft nood aan creatieve oplossingen, die de veiligheid van de bewoners niet in gevaar brengt!”

Handelaars die opgenomen willen worden in dit overzicht kunnen dit aanvragen door online een eenvoudig document in te vullen. Dat document staat ook op diezelfde webpagina. “We zijn helaas voor een langere periode van strenge restricties vertrokken en het is in het belang van alle Beringenaren om onze handel en horeca niet te laten doodbloeden”, benadrukt Janssen.