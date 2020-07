Beringen verplicht mondmasker ook op kermissen en markten Birger Vandael

13 juli 2020

10u49 1 Beringen Vanaf deze week is het overal in het land verplicht om een mondmasker te dragen in winkels, winkelcentra en in andere afgesloten ruimtes waar veel mensen samenkomen. Het stadsbestuur van Beringen breidt deze verplichting verder uit naar kermissen en markten.

De verplichting in Beringen is sinds het weekend van kracht en werd al toegepast op de wekelijkse markt in Paal op zondag. “Ook op de markt van Beringen-centrum op woensdag en Beverlo op vrijdag zal dit verplicht worden", zegt schepen van Lokale Economie Werner Janssen (N-VA). De uitbreiding gebeurt in overleg met de betrokken sectoren. Zowel de marktkramers als kermisorganisatoren worden geïnformeerd en bevraagd, om zo tot een gedragen en veilige oplossing te komen.

Solidaire stad

“Het dragen van een mondmasker is belangrijk voor de veiligheid en gezondheid van marktkramers én bezoekers. We willen absoluut een heropflakkering van het coronavirus vermijden,” zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V). “We hebben de voorbije maanden gezien dat Beringen een warme en solidaire stad is. De meerderheid van de inwoners volgden de richtlijnen tegen de verspreiding van het coronavirus goed op. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook nu het geval zal zijn.”

Boete

Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker in de beschreven omstandigheden niet respecteren, riskeren een boete. Het stadsbestuur roept de inwoners op om verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen, de verplichtingen na te leven en elkaar respectvol te benaderen.