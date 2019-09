Beringen strijdt tegen zwerfvuil en sluikstorten met vijf bewakingscamera’s BVDH

16 september 2019

14u32 0

Met vijf verplaatsbare camera’s gaat de stad Beringen de strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstorten. Deze tijdelijk vaste camera’s vormen een goed hulpmiddel bij het vaststellen van dergelijke overtredingen. “In het bestuursakkoord is immers duidelijk aangegeven dat we willen inzetten op nette buurten”, motiveert burgemeester Thomas Vints (CD&V). Door deze aankoop is het mogelijk om één camera per sector, waarin de ploegen groenonderhoud van de stedelijke werkplaatsen werken, in te zetten. Op deze manier kunnen ‘hotspots’ van zwerfvuil en sluikstorten over heel het grondgebied aangepakt worden en wordt de pakkans ook vergroot. De camera’s hebben in totaal een prijskaartje van 48.378,40 euro en moeten dit najaar al operationeel zijn. Overtreders riskeren een GAS-boete.