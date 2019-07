Beringen start met kinderboekenruilkastjes BVDH

05 juli 2019

13u02 1 Beringen Het Huis van het Kind Beringen start met enkele ruilkastjes om kinderboeken ter beschikking te stellen op plaatsen waar jonge gezinnen komen. Lezen maakt kinderen taalvaardiger en samen in een boek kijken, brengen ouders en kinderen samen.

Het principe van een boekenruilkastje is eenvoudig: je kiest een boekje uit de kast en ruilt het voor een eigen kinderboek. Wanneer het uit is, kan je het ook weer terugzetten en een nieuw boekje uitkiezen. “Na de oproep werden tal van kinderboeken voor 0-7 jaar binnengebracht bij de verschillende inzamelpunten. Het is hartverwarmend dat zoveel Beringenaren hebben bijgedragen aan het project om de zin in lezen aan te wakkeren bij kinderen”, zegt schepen van Welzijn, Zorg en Samenleven Hilal Yalçin (CD&V).

Met de verzamelde kinderboeken worden de eerste ruilkasten gevuld. Kringwinkel Reset heeft enkele kasten geschonken aan het initiatief. Op 25 juni werd het eerste boekenruilkastje geopend bij het consultatiebureau van Kind en Gezin. Vanaf 1 juli staat ook bij IN-Zetje en OCMW Beringen een kastje. In het najaar volgen nog andere locaties in Beringen.