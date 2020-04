Beringen schort maandelijkse concessies op als ondersteuning lokaal middenveld Birger Vandael

07 april 2020

11u52 0

Handelaars en verenigingen lopen momenteel heel wat inkomsten mis. “Om de benadeelden tijdelijk te ontzien, schort het stadsbestuur van Beringen de inningen van de maandelijkse concessies en huren van onroerende goederen voor sport, cultuur, jeugd en horeca op”, laat schepen van Financiën Tijs Lemmens (VOLUIT) weten. “Daarnaast hebben we ook besloten de belasting op ingebruikname van openbaar domein tijdelijk vrij te stellen. Concreet gaat dit voornamelijk over terrassen en bouwprojecten. Het zijn zware tijden voor verschillende sectoren. Als lokale overheid staan we dan ook unaniem achter de keuze om het middenveld te steunen.” De opschortingen duren tot het einde van de specifieke coronamaatregelen.