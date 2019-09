Beringen schenkt extra aandacht aan strijd tegen kanker BVDH

09 september 2019

18u15 0 Beringen De stad Beringen schenkt in september extra aandacht aan de strijd die vele mensen voeren tegen kanker. Dat doen ze met een tijdelijke tentoonstelling in de bib over preventieve bevolkingsonderzoeken naar kanker, een lezing van Leander Verdievel en het plantjesweekend in de bibliotheek.

In de bib loopt een tijdelijke expo van Logo Limburg over drie bevolkingsonderzoeken die ter preventie voor kanker werden uitgevoerd. “Deze sporen respectievelijk borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker op”, weet schepen van de bib Jessie De Weyer (N-VA). In Beringen deden er iets meer mensen mee aan deze onderzoeken dan het Limburgse gemiddelde. Van 11 tot en met 14 september loopt in de bibliotheek overigens ook het plantjesweekend, waarbij je azalea’s kan kopen.

Gevoel voor tumor

Op donderdag geeft Leander vanaf 20 uur een gratis lezing in de bibliotheek. Als ex-kankerpatiënt en als bedenker/scenarist van de VRT-reeks ‘Gevoel voor tumor’ vertelt hij een eerlijk & taboeloos verhaal over kanker. In deze lezing praat hij met een lach en een traan over hoe het is om kanker te krijgen en hoe dat je hele bestaan én dat van iedereen om je heen op zijn kop zet. Tegelijk probeert hij zo om patiënten maar ook de artsen en zorgkundigen van de toekomst een beter beeld te geven van wat kanker nu echt met een mens doet.

Schrijf je in voor de lezing via bibliotheek@beringen.be, via T 011 45 08 10 of aan de infobalie van de bib.