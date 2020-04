Beringen schakelt Arktos vzw en extra jongerenwerker in bij jeugdwerking Birger Vandael

11u32 0 Beringen In het meerjarenplan 2020-2025 belooft het stadsbestuur van Beringen middelen om een specifiek vrijetijdsaanbod uit te werken voor jongeren ouder dan twaalf jaar die bij het bestaande jeugdaanbod geen aansluiting vinden. De stad zal daarvoor samenwerken met Arktos vzw en stelt een voltijdse jongerenwerker aan.

Uit een eerdere bevraging bij de bevolking bleek dat deze specifieke doelgroep heel wat noden heeft in Beringen. Arktos vzw voorziet een zogenaamde outreachende werking voor de +12-jarigen. De vzw gespecialiseerd in jongerenwerking krijgt de opdracht om een project uit te werken op maat van de Beringse tieners, waarbij er linken gelegd worden tussen de dienst jeugd en sport, het jeugdwelzijnswerk, de aanwezige secundaire scholen, Lutgart en de jongeren.

De jongerenwerker gaat aan de slag met de jongeren onder gezamenlijke leiding van de stedelijke dienst jeugd en sport en Arktos vzw. “Concreet kiezen we met dit project voor een direct contact met de jongeren, waarbij ze proactief positief benaderd worden. Daarnaast zetten we in op coaching om deze jongeren op diverse levensdomeinen te versterken.” legt schepen van jeugd Jessie De Weyer (N-VA) uit.