Beringen lanceert ‘Kunst achter het raam’ Birger Vandael

14 april 2020

13u48 0 Beringen Vanaf vrijdag kan je in Beringen naast beren ook kunstwerken spotten achter de ramen van de handels- en horecazaken. “Met het project ‘Kunst achter het raam’ willen we Beringse kunstenaars de kans geven om tijdens de coronaperiode hun kunstwerken te tonen aan het publiek én zo ons straatbeeld op te fleuren met kunst”, vertelt schepen van Cultuur An Moons (VOLUIT).

Het idee voor dit project komt van Kortrijks kunstenaar Jonas Van Steenkiste die een manier zocht om tijdens de coronacrisis kunst te delen met het publiek. “Zo worden lokale kunst en lokale economie met elkaar verbonden", weet schepen van Lokale Economie Werner Janssen (N-VA). “Er zal door CC Beringen ook een wandelparcours worden uitgestippeld langs de kunstwerken. Zo kunnen mensen uit de buurt tijdens hun wandeling kunst spotten, dit weliswaar steeds met respect voor de gekende coronaregels zoals social distancing.”

Virtuele raamexpo

“We hopen dat ‘Kunst achter het raam’ ook andere handelaars en cultuurliefhebbers zal stimuleren om kunst achter hun raam te plaatsen, om zo in elke buurt kunst te spotten”, gaat Moons verder. “Hiervoor vragen we de deelnemers om een foto van hun raam op hun tijdlijn van Facebook of Instagram te plaatsen met de naam van de kunstenaar en de hashtags #kunstachtermijnraam en #instaberingen. Zo krijgen we een virtuele raamexpo die breed gedeeld kan worden.”

Het project vindt plaats van vrijdag 17 april tot zondag 26 april, maar kan afhankelijk van de duur van de coronacrisis verlengd worden. De lijst van de deelnemende handelaars en kunstenaars kan je vanaf vrijdag 17 april terugvinden op de website van CC Beringen.