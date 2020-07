Beringen investeert meer dan 300.000 euro in netwerk met ruim 30 camera’s Birger Vandael

12u56 2 Beringen Het stadsbestuur van Beringen schakelt samen met s-Lim een versnelling hoger in de strijd tegen vandalisme en investeert meer dan 300.000 euro in een uitgebreid netwerk van meer dan dertig camera’s. De eerste zeven exemplaren zijn al geïnstalleerd aan het station van Beverlo en op be-MINE.

Politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo ontving vorig jaar bijna 700 meldingen van vandalisme en onverantwoord gedrag in het verkeer. Hoog tijd om daar iets aan te doen. De camera’s moeten niet alleen het veiligheidsgevoel verhogen, maar ook de pakkans van overtreders vergroten. “Het gaat dan vooral om sluikstorten en vandalisme, maar ook straatracers en drifters willen we dankzij deze camera’s identificeren en bestraffen met GAS-boetes”, zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V).

Verkeersstroom

Na de eerste drie camera’s aan het station van Beverlo is deze week op be-MINE de volgende fase van het project gestart. De eerste vier camera’s daar houden een oogje in het zeil op het voorplein en de toegangsweg naar be-MINE Boulevard. Verspreid over de hele site komen er in totaal 31 camera’s te hangen. “Deze slimme camera’s kunnen ook verkeersstromen monitoren”, legt Vints uit. “Een extra troef voor be-MINE!”

Verplaatsbare camera’s

Om sluikstorters op heterdaad te betrappen, zet het stadsbestuur sinds begin dit jaar al 5 verplaatsbare camera’s in. De strategie werpt zijn vruchten af. “Tijdens het eerste kwartaal werden maar liefst 74 overtredingen vastgesteld. De daders riskeren een GAS-boete die kan oplopen tot 375 euro”, besluit Vints.