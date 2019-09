Beringen hangt vredesvlag uit BVDH

20 september 2019

Op 21 september wappert de vredesvlag aan het administratief centrum naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrede. Dit is een jaarlijks terugkerende traditie waarbij de Verenigde Naties oproepen om ‘de idealen van vrede te promoten’. Ook dit jaar ligt de focus bij het thema kernwapens. Stad Beringen ondertekent dit jaar ook al de ‘Cities Appeal’, een internationale campagne specifiek gericht aan steden en gemeenten wereldwijd. “Hiermee toont de stad zijn steun aan het VN-verbod. We geven een extra signaal aan de nieuwe Belgische regering om het verbodsverdrag te ondertekenen. Als stad zijn we bezorgd over de bedreiging die nucleaire wapens vormen wereldwijd. Het gebruik ervan heeft immers langdurige, ernstige gevolgen voor zowel mens als planeet,” zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V).