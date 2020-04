Beringen genomineerd voor Publica Awards met bouwprojecten in centrum Birger Vandael

27 april 2020

13u28 0 Beringen De Stad Beringen is genomineerd voor de Publica Awards van de EBP-groep. Deze awards plaatsen lovenswaardige overheidsprojecten in de schijnwerpers en belonen publieke actoren voor hun inzet. De stad maakt kans op een award in de categorie ‘Urban Development, Infrastructure & Mobility’.

“Dit is een erkenning voor twee bouwprojecten die het uitzicht van Beringen-Centrum mee bepalen”, is burgemeester Thomas Vints (CD&V) enthousiast. “Door de verhuis van enkele secundaire scholen ontstaat de unieke kans om aan bijna 5 hectare grond in het centrum van Beringen een nieuwe invulling te geven. De stad neemt dan ook het voortouw om deze vrije ruimte optimaal te benutten.”

Schepen van Stadsontwikkeling Patrick Witters (CD&V) benadrukt dat het project groter is dan enkel de bouw van het nieuwe stadhuis: “Ook de bibliotheek wordt verbouwd en voorzien van een uitbreiding. Daarnaast worden drie private woonblokken gerealiseerd en bouwen we een publieke ondergrondse parking.”

Stem online op het project van de Stad Beringen via: https://publica-brussels.com/kandidaten-publica-awards-2020/#urbain!